Nach einer harten Landung im riesigen Ufo-Rock dürfte es für die Metzingerin Vanessa Kunz bei der neunten Folge von Germany’s Next Topmodel eher kuschelweich zugehen. Mit Teddybären an Dekolleté und Rocksaum will sie die Juroren begeistert. Ob die blutigen Knie, die sie sich in der vergangenen...