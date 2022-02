Den ersten Laufsteg-Auftritt bei Germany’s Next Topmodel hat Vanessa Kunz schon hinter sich, vor einem Millionenpublikum an den Fernsehern ausgestrahlt wird die Premiere der Metzingerin allerdings erst jetzt, genauer am Abend des 3. Februar. Ab 20.15 Uhr wird am Donnerstag auf Pro Sieben zu sehen ...