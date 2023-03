Die Sonnenstrahlen offenbaren es schonungslos, ja sie setzen die Schlieren und Flecken sogar noch so richtig in Szene. Erst haben sich Schnee, Nebel und Eisregen an den Fenstern zu schaffen gemacht, dann hat der Blütenstaub sich noch schamlos auf die eh schon dicke Dreckschicht gelegt. Kein Wunder ...