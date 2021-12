Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und dem Verdacht des Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Metzingen gegen drei Männer im Alter von 19, 24 und 26 Jahren. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, am Dienstag in den Metzinger Outlets in versc...