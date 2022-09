Kältere Räume und weniger Licht: So will die Stadt Bad Urach der Energieeinsparverordnung des Bundes gerecht werden und zu dem Ziel beitragen, 20 Prozent weniger Gas zu verbrauchen. Konkret heißt das, in öffentlichen Gebäuden, wie etwa dem Rathaus, herrscht nurmehr eine Raumtemperatur von 19 Gr...