Zufriedenstellend sei 2021 gewesen, blickte Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender der Elring Klinger AG in der Bilanzpressekonferenz zurück. Der Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Dettingen und Werken an 44 Standorten weltweit habe sich gut geschlagen. Zwar liegen die Umsätze wegen der Corona-P...