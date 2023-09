Bereits im August fanden Beamte des Zollamts Metzingen insgesamt 1,5 Kilogramm Marihuana-Produkte in einem Paket aus den USA, darunter Wachs, Dolden, sogenannte Vapes und Honig. Die Sendung war für einen 21-jährigen Empfänger aus dem Raum Metzingen bestimmt, der auch zunächst beim Zoll erschien, um seine Bestellung abzuholen.

Kurz zur Toilette

Auf die Frage, was in dem Päckchen sei, gab der Mann „Spielzeug für seine Nichte“ an. Es sei ein Geschenk einer Freundin aus den USA. Als der Zöllner begann, einzelne Spielekartons zu öffnen, verließ der Mann den Abfertigungsbereich mit dem Hinweis, er müsse kurz zur Toilette – kehrte aber nicht zurück. Stattdessen entdeckten die Beamten die Drogen in den Kartons. Sie schalteten daraufhin das Zollfahndungsamt Stuttgart ein, das die weiteren Ermittlungen übernahm.