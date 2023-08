Ein Einsatz in Zusammenarbeit der Polizeipräsidien Reutlingen und Ludwigsburg führte in der Nacht von Freitag auf Samstag zur Festnahme eines Straftäters und zur Rückgabe des Diebesguts an den Eigentümer. Der 16-jährige Geschädigte hatte persönlich beim Polizeirevier des Stuttgarter Flughafens mitgeteilt, dass sein Rucksack mit mehreren Apple-Geräten im Bereich des Terminal 3 von einer Betonsitzbank gestohlen worden war.

GPS-Daten führen zu Festnahme

Eines der Geräte im Rucksack konnte zwischenzeitlich im Bereich zwischen dem Flughafen und Herrenberg geortet werden. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin mit dem für Herrenberg zuständigen Polizeipräsidium Ludwigsburg abgestimmt. Anhand mehrerer GPS-basierter Standortdurchgaben wurde schließlich ein 63-Jähriger mitsamt dem am Flughafen entwendeten Rucksack in einem Bus am Zentralen Omnibusbahnhof Herrenberg festgestellt und sogleich festgenommen. Das Diebesgut im Wert von etwa 1.700 Euro konnte eindeutig zugeordnet und an den jungen Besitzer ausgehändigt werden.

Die Sachbearbeitung wurde vom Polizeirevier Flughafen übernommen.