Hefezöpfe aus dem Backhaus, Kuchen in der alten Scheune, Kaltgetränke in der politischen Bildungsstätte und ein leckeres Tröpfchen im Museum: Wer am Sonntag zum Denkmaltag geht, muss weder hungern noch verdursten – und jede Menge Einblicke und Informationen gibt’s noch obendrauf für die B...