Gut 120 Personen haben sich am Montagabend in Metzingen an einem unangemeldeten Protestmarsch gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt. Vom Rathaus ging der Zug zur und durch die Outletcity und wieder zurück. Die Shopping-Meile, in deren Geschäfte nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben, scheint dabe...