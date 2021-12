Der Impfstoff wird offenbar immer knapper. Vor allem der Mangel an Biontech macht sich mittlerweile auch in unserer Region bemerkbar. Eine Ärztin aus dem Ermstal musste am Freitag erstmals Impftermine um eine Woche verlegen, weil sie nicht genügend Vakzin zur Verfügung hat. Außerdem kündigte s...