Ihren Flug nach Rhodos hat Christine vor schon vor sechs Monaten gebucht. Die Taschen sind gepackt, die Urlaubsstimmung an diesem Morgen fühlt sich so leicht an wie das dünne Sommerkleid im Koffer. Doch am Flughafen in Düsseldorf, wo die Bad Uracherin mit einer Freundin in die Ferien starten will...