Wie die Polizei mitteilt, gab es am Sonntag kurz vor 22.30 Uhr einen Rauchalarm aus einer Tiefgarage in der Hauptstraße in Esslingen-Zell. Als die Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften eintraf, rauchte es tatsächlich stark. Der Grund: ein brennendes Auto in der Tiefgarage. Das Feuer griff auf andere Fahrzeuge über - zwei wurden schwer, zwei weitere teilweise beschädigt. Da es sich um ältere Fahrzeuge handelte, entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Der Gebäudeschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge bei über 100.000 Euro liegen. Die Statik des Gebäudes wurde ersten Erkenntnissen zufolge nicht beeinträchtigt.

War ein Holzkohlegrill für den Brand in der Tiefgarage verantwortlich?

Während der Löscharbeiten wurden rund 40 Personen zeitweise evakuiert, sie konnten alle nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften vorsorglich vor Ort. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittler gehen ersten Hinweisen nach, die auf einen möglicherweise nicht korrekt abgestellten Holzkohlegrill hindeuten.