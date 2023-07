Ganz im Zeichen der schrägsten, schnellsten, skurrilsten und schnittigsten Seifenkisten in der Region stand einmal mehr das Wochenende in Würtingen. 51 Ein- und Zweisitzer der Marke Eigenbau und original Bobbycars waren dieses Mal am Start. Die Teilnehmer kamen aus Deutschland, Tschechien, der Sch...