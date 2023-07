Ein bis fast auf den letzten Platz gefüllter Schulhof, Unmengen von Menschen auf dem Platz vor der Mensa und im Lichthof, lockere Runden in den Klassenzimmern: Wie viele ehemalige Schüler sich letztlich am Freitag auf dem Gelände des Graf-Eberhard-Gymnasiums (GEG) tummelten, ist nicht klar – we...