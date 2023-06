Eine schwarze Wolke schaffte es zum Auftakt der St. Johanner Gewerbeschau am Samstagnachmittag nicht, den Besuchern den Spaß an der Veranstaltung zu verderben. Nur kurzzeitig wurde in den Zelten Unterschlupf gesucht, zu groß war das Interesse, sich anzusehen, was die 36 ausstellenden Firmen alles ...