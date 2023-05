Eigenen Bruder mit Messer getötet: 27-Jähriger in U-Haft

Mord in Nürtingen

Ein 27-Jähriger soll am Samstag, den 27.05.2023, in Nürtingen seinen jüngeren Bruder mit einem Messer getötet haben. Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft.