Nach dem Fest ist vor dem Fest. Nachdem sich am vergangenen Wochenende anlässlich des 100. Geburtstags des Ludwig Uhland Chorverbands zahlreiche Chöre auf dem Bad Uracher Marktplatz die Klinke in die Hand gegeben haben, steht nun das nächste Großereignis an. Die Stadt lädt, unter Mitwirkung verschiedener Vereine, wieder zum Stadtfest ein.

Was findet wann auf dem Marktplatz statt?

Bereits am Freitagabend startet das Festwochenende mit einem Auftritt der Musikakrobaten „Gogol & Mäx“. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Dauer: etwa zwei Stunden. Noch gibt es ausreichend Karten im Vorverkauf (Entdeckerwelt, Kurverwaltung oder unter reservix.de) oder an der Abendkasse.

Am Samstag eröffnet Bürgermeister Elmar Rebmann das traditionelle Stadtfest mit einem Grußwort ab 16 Uhr. Der Musikverein spielt bis 17.30 Uhr auf, ehe ab 18 Uhr „Heye‘s Society“ mit Dixieland-Musik auftrumpfen. Ab 20 Uhr übernimmt „Can‘t Beat“ mit akustischen Varianten bekannter Rock-Songs. Ab 22 Uhr ist schließlich die Bühne bereitet für die Stadtfest-Dauerbrenner, die „Boiz-Bänd“. Gegen 24 Uhr ist Schluss.

Am darauffolgenden Sonntag geht es um 10.30 Uhr beim ökumenischen Gottesdienst auf dem bestuhlten Marktplatz weit ruhiger zu. Ab 11.15 Uhr gibt es, erneut mit „Heye‘s Society“, einen Jazz-Frühschoppen, der gegen 13 Uhr endet.

Wer bewirtet wann?

Am Samstag und Sonntag wird der Marktplatz bewirtet sein. Die Versorgung der Festgäste übernehmen insgesamt neun Vereine und Organisationen aus der Stadt. Für Krüge, Gläser, Flaschen, Teller oder Mehrweg-Besteck wird ein einheitliches Pfand erhoben. Ein WC-Wagen wird hinter dem „Alten Oberamt“ stationiert sein.

Wie ist der Verkehr geregelt, welche Sperrungen gibt es?

Ab Freitag, 22. Juli, ab 9 Uhr, ist der Marktplatz wegen Aufbauarbeiten bis einschließlich Montag, 25. Juli, 12 Uhr (Abbauarbeiten) für den Verkehr ganztägig gesperrt. Das gilt auch für die Zufahrten zum Marktplatz sowie für die Neue Straße bis zur Einmündung Seubertstraße, mit Ausnahme der Wilhelmstraße. Der Anliegerverkehr aus der Wilhelmstraße kann am Freitag, 22. Juli, bis etwa 20 Uhr über die Lange Straße abfahren.

Mit dem Einlass zum Konzert sind alle Zufahrten zum Marktplatz gesperrt. Am Samstag, 23. Juli, kann man bis etwa 10 Uhr über die Lange Straße abfahren. Am Sonntag, 24. Juli, bis etwa 9.30 Uhr.

Der Linienbusverkehr wird noch bis Montag, 12 Uhr verlegt sein. Das Parkhaus ist jeweils bis 1 Uhr geöffnet. Eine Parkkarte wird für den Zugang benötigt. Der samstägliche Wochenmarkt wird in die Fußgängerzone „Obere Stuttgarter Straße“/„Beim Bad“ verlegt.

Vergnügungspark an der Festhalle bis Montag

Parallel zum Stadtfest findet das Sommerfest auf dem Festplatz vom 22. bis 25. Juli statt. Auf dem Parkplatz bei der Festhalle sowie auf einem Teil des Parkplatzes bei der Georg-Goldstein-Schule werden verschiedene Fahrgeschäfte und Attraktionen aufgebaut sein. Als Parkfläche steht schwerpunktmäßig der Parkplatz beim Sportgelände „Zittelstatt“ zur Verfügung. Geöffnet ist der Vergnügungspark am Freitag, 22. Juli, ab 13 Uhr. Von Samstag bis Montag jeweils schon ab 10 Uhr. Seine Pforten schließt er jeden Tag um 24 Uhr.

Wer sorgt für die Sicherheit?

Rund um das 10. Stadtfest werden wieder Kräfte im Einsatz sein, die für die Sicherheit der Besucher sorgen werden. So wird die Polizei verstärkt unterwegs sein, um etwaige Vergehen festzustellen und aufzunehmen. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wird an allen drei Tagen auf dem Marktplatz Präsenz zeigen. Der DRK-Stützpunkt samt Feldbetten wird im Erdgeschoss des Rathauses, neben dem Wirtshaus „Laurentia“, sein. Freitag und Sonntag sind zwei Sanitäter vor Ort, am Samstagabend deren vier. Bei Bedarf können weitere Kräfte hinzugezogen werden, wie Michael Schweizer, DRK-Ortsvereinsvorsitzender sagt.

Nach derzeitigen Wetterprognosen wird bis zum Wochenende zwar die ganz große Hitze vorüber sein, dennoch rät Schweizer zu Vorsichtsmaßnahmen, da der Marktplatz nur begrenzt beschattet werden kann und erneut Temperaturen über 30 Grad erwartet werden. Schweizer rät zu Kopfbedeckungen und dazu, viel (Wasser) zu trinken.

Die Anwohner

Die direkten Anwohner im Bereich des Marktplatzes wurden wegen des anstehenden Fests eigens angeschrieben, wie Kulturreferent Thomas Braun berichtet. Wie Erfahrungen vergangener Stadtfeste zeigen, hätten sich die Beschwerden aber immer in sehr engen Grenzen gehalten. Auch, dass am Samstagabend gegen 24 Uhr das Fest auf dem Marktplatz beendet ist und die Lautsprecher schweigen, habe bislang immer gut funktioniert.