Es ist einfach zu heiß und zu trocken, die Gefahr eines Waldbrandes damit zu hoch. Daher gilt in Bisingen – und zwar im gesamten Gemeindegebiet – ab sofort: Die öffentlichen Feuerstellen, also die in Gemeindehand, sind bis auf Weiteres gesperrt. Das teilte das Ordnungsamt der Gemeinde Bisingen...