Laborproben per Drohnen-Post, ein Kühlschrank für Blutkonserven, an dem sich nur die zum Patienten passende Klappe öffnet, und ganz abgesehen von der Digitalisierung auch viele zusätzliche Abteilungen und Leistungen: Das Zollernalb-Klinikum kämpft aktuell an vielen Fronten.