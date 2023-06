Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte, ziehen am Abend und in der ersten Nachthälfte von Ostfrankreich und der Schweiz her einzelne schwere Gewitter auf.

Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter möglich

Diese können lokal eng begrenzt mit Böen bis Orkanstärke (um 120 Stundenkilometer), heftigem Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel in einer Korngröße bis zu vier Zentimeter einhergehen.

Im Laufe der Nacht ziehen die Gewitter zwar weiter in Richtung Nordosten, aber laut Wettergefahren.de hält die Schwergewitterlage in weiten Teilen Baden-Württembergs – auch im Zollernalbkreis – „bis mindestens Donnerstag mit gebietsweise erheblichem Unwetterpotential“ an.

Tiefdruckgebiete Justus und Kay schieben Mittelmeerluft ins Land

Ursache für die Wetterlage sei, dass Deutschland vor den Tiefdruckgebieten Justus und Kay liege und damit sehr feuchtwarme Mittelmeerluft nach Deutschland transportiert werde, in der es immer wieder teils heftige Schauer und Gewitter geben kann. Auch die Temperaturen würden nochmal kräftig ansteigen auf und über die 30-Grad-Marke.

Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden

Besonders gewarnt wird von stellenweise heftigem Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter. Was sich da in nur einer halben Stunde auf den Boden ergießen kann, entspreche in etwa der Hälfte einer Monatsgesamtmenge. „Also aufpassen!“, warnt der Wetterdienst, „den Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden“. Es drohten überflutete Keller, abgedeckte Dächer, Schäden an Vegetation und Fahrzeugen.

Rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen