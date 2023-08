Papa Storch ist tot. Das Oberhaupt der Weilheimer Weißstorch-Familie wurde in der Sturmnacht am vergangenen Donnerstag so schwer verletzt, dass es am Samstagabend im Vogelschutzzentrum Mössingen gestorben ist. Der Storch muss im Flug von den orkanartigen Windböen erfasst und mit Wucht gegen die K...