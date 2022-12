„Heiße Maroni, heiße Maroni!“: Der 46. Haigerlocher Christkindlesmarkt ist in vollem Gange. Bereits am Samstag strömten die Besucher zu Tausenden ins Felsenstädtle. Am heutigen Sonntag zeigt sich der älteste Weihnachtsmarkt im Landkreis bei blauem Himmel, Sonnenschein und „überzuckerter“ Landschaft noch einmal von seiner schönsten Seite. © Foto: Wilfried Selinka