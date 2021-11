Er gilt als der schönste dörfliche Weihnachtsmarkt der Region und lockt seit über drei Jahrzehnten jährlich Tausende von Kauf- und Schaulustigen in die Nikolausgemeinde am Klingenbach. Am zweiten Adventssonntag, 5. Dezember, sollte wieder für einen Tag lang das „Schaufenster des Kunsthandwerk...