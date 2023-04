Manchmal kann Großes so einfach sein: Es gab wenige Produkte in der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“, die den Zeitgeist so ideal trafen wie Alexander Schulze und Karsten Gaedke mit ihrem Dusch-Wassersparer von „puregreen“. Die beiden Gründer aus Bisingen schlossen in der Löwenhöh...