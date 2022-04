Die kleine Gemeinschaft der Afrikamissionare „Weiße Väter“ in Hechingen muss Abschied nehmen von ihrem Mitbruder Pater Josef Hochheimer, der überraschend am Abend des Ostermontags im 83. Lebensjahr in Hechingen gestorben ist. Am Morgen des zweiten Osterfeiertages feierte er noch die heilig...