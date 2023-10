Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich, laut Polizeibericht, ein 68-jähriger Autofahrer, der am Samstagabend kurz nach 18 Uhr auf der B 32 mehrere Verkehrsunfälle mit seinem VW verursache.

Zunächst fuhr der Mann zwischen Neufra und Gammertingen ohne ersichtlichen Grund wuchtig auf den vor ihm fahrenden BMW eines 22-Jährigen auf. Der BMW wurde in die Leitplanke geschoben und nicht unerheblich beschädigt. Trotz des Zusammenstoßes und ebenfalls massiver Beschädigungen an seinem VW setzte der 68-Jährige seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gammertingen fort.