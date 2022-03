Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Aus Mangel an Platz und Zeit, sich um eine Weiterverwendung zu kümmern, werden viele Dinge, die eigentlich noch verwendbar wären, zu Abfall. Und hätten Sie gewusst, dass sich Europas erster Abfall-Laden im Zollernalbkreis befindet? Ivo Lavetti, in der Regio...