Drei Zeugen waren am dritten Verhandlungstag – der eigentlich der letzte in diesem Fall hätte sein sollen – vor das Balinger Amtsgericht geladen worden. Wie schon am zweiten Verhandlungstag waren die Personen im Zeugenstand an jenem Abend des 21. Dezember 2020 in der Balinger Innenstadt, als si...