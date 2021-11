Mit Hochdruck arbeitet ein Expertenteam der Netze BW an der Sicherung der Hochspannungsleitung zwischen Weildorf und Karlstal. Ein Gittermast am Steinbruch der Firma Schneider am Butzengraben ist nach einem Felsbruch am Wochenende nicht mehr standsicher. Würde der 50 Tonnen-Mast abstürzen, würde ...