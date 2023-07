Das Unwetter am 11. Juli hat in Haigerloch erhebliche Schäden angerichtet. Extrem ist der Schaden an der Heiligkreuzkapelle in Gruol. Bürgermeister Heiko Lebherz nannte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag einen Betrag von 500 000 Euro. Eine als Naturdenkmal geschützte Linde war auf die denkm...