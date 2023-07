Am Dienstag, 11. Juli, überquerte in den Abendstunden in breiter Front ein Unwetter auch den Zollernalbkreis. Nach den Schadensbildern wurde der Raum um Haigerloch und um Hechingen am heftigsten davon betroffen. Auch die Messwerte belegen dies.

Die DWD-Niederschlagsstation im Haigerlocher Stadtteil Weildorf meldete an die Zentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach 53,8 mm (53,8 Liter pro Quadratmeter) nach Durchzug des Gewitters und wurde mit diesem Wert zum Spitzenreiter von ganz Deutschland.

Niederschlagsmesser im Norden von Hechingen streikt

Auch über Hechingen tobte sich das Gewitter aus. Doch die DWD-Station im Norden von Hechingen in 517 Metern Höhe über dem Meer hat keine Windmessanlage und die Technik des Niederschlagsmessers streikte wohl bei dem Starkregen und zeigte „keinen Niederschlag“ an.

Wind bläst mit 109 Stundenkilometern übers Land

Die DWD-Niederschlagsstationen Burladingen-Hausen (685 Meter über dem Meer) meldete 18,8 mm Regen, die Station Rosenfeld-Bickelsberg (676 Meter über dem Meer) übermittelte 24,6 mm Niederschlag. In der Mitte des Landkreises wurden an der DTN-Meteogroup-Station Balingen-Heselwangen in 573 Metern über dem Meer 18,8 mm Niederschlag und um 22.10 Uhr eine Windspitze von 85 Stundenkilometern (Windstärke 9) aus nordwestlicher Richtung registriert.

Die DWD-Station Balingen-Bronnhaupten meldete 68 km/h als Spitzenwert aber keinen Niederschlag. Auch dort streikte der Niederschlagsmesser.

Noch weiter südlich wurden an der Station Meßstetten-Appental, in fast 900 Metern Höhe über dem Meer, Wind mit 109 Stundenkilometern in der Spitze (Windstärke 11) und 11,8 mm Niederschlag registriert.

Die DTN-Meteogroup-Station auf dem Degerfeld meldete 103,7 Stundenkilometer als Windspitze und 17,4 mm Niederschlag.

Außerhalb des Landkreises wurden an der DWD-Station Rottweil 19,0 mm Niederschlag und an der Station auf dem Klippeneck in 973 Metern Höhe wurden 12,3 mm Niederschlag und 109 Stundenkilometer Wind gemessen.