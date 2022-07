In der Hechinger Kommunalpolitik wird aktuell wieder darüber diskutiert, wie der Unfallschwerpunkt an der Stettener Halde (Ortseingang von Stetten) entschärft werden könnte. Ein Kreisverkehr? Der Stettener Ortschaftsrat will den kompletten Bereich bis vor zum Rewe und zur Einmündung in die B 32 ...