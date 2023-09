Ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht hat sich am Sonntagabend bei Mössingen ereignet.

Der bislang unbekannte, 25 bis 35 Jahre alte Fahrer eines Opel Calibra, das ist ein längst nicht mehr produzierter Sportwagen, war in Richtung des Stadtteils Öschingen unterwegs gewesen. Vor ihm fuhr eine 48-Jährige in einem Toyota Aygo, also einem Kleinwagen.

Autos schleudern in den Graben

Als die Frau nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, überholte der Unbekannte die Frau, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Toyota wurde um die eigene Achse geschleudert und kam im Straßengraben zum Stehen.

Straßenschild überfahren

Der Opel Calibra geriet ebenfalls in den Straßengraben, überfuhr noch ein Straßenschild und kam schließlich nach etwa 50 Metern zum Stehen.

Nachdem der Mann von mehreren Zeugen angesprochen worden war, montierte er zunächst die auf einen anderen Wagen zugelassenen Kennzeichen ab, ließ diese dann jedoch liegen und flüchtete unerkannt zu Fuß in Richtung Öschingen.

Fahndung ohne Erfolg

Die Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst erfolglos. Die 48-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf insgesamt circa 13 000 Euro geschätzt.

Die Personenbeschreibung

Das Polizeirevier Tübingen bittet nun unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise zu dem Flüchtigen. Der wird beschrieben als dunkelhaarig, etwa 180 Zentimeter groß und mit Vollbart. Zur Unfallzeit trug er ein braunes T-Shirt, eine kurze dunkle Hose sowie einen schwarzen Rucksack.