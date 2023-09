In der Nacht zum Samstag, so meldet die Polizei, ist es im Bereich der Holger-Crafoord-Straße in Hechingen zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 22.45 Uhr kam der 17-jährige Fahrer eines VW Fox mutmaßlich infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Pfahl einer Leuchtreklame und flüchtete anschließend mit seinem gleichaltrigen Beifahrer zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle.

Polizei fahndet nach Verletzten

Am Unfallort ergaben sich durch Zeugen und Spuren am Fahrzeug Hinweise darauf, dass Insassen Verletzungen erlitten hatten, weshalb eine sofortige Fahndung eingeleitet wurde.

In der Folge wurde der leicht verletzte Beifahrer von einer Streifenwagenbesatzung im nahegelegenen Krankenhaus angetroffen. Im Laufe der Nacht erschien dann der unverletzte Unfallverursacher beim Polizeirevier Hechingen. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen.

Totalschaden am VW

Am nicht mehr fahrbereiten VW, der abgeschleppt werden musste, entstand mutmaßlich Totalschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Der Schaden an der Leuchtreklame lässt sich noch nicht beziffern.