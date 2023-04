Von der Fahrbahn abgekommen ist ein Autofahrer am frühen Samstagmorgen bei Bisingen. Kurz vor 1 Uhr fuhr der 20 Jahre alte Fahrer eines Seat Leon auf der L 360 von Bisingen in Richtung Albstadt. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug am Ausgang einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine bauliche Einrichtung und kam nach etwa 50 Metern wieder zurück auf die Fahrbahn.

Straße musste gereinigt werden

Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte bei etwa 10 000 Euro liegen.

Der 20-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Betriebsstoffe waren ausgelaufen. Die Straße musste gereinigt werden.