Augenscheinlich unverletzt haben die Insassen eines BMW am Samstagmittag den Überschlag ihres Autos auf der Ringinger Steige überstanden.

Gegen 13.45 Uhr, so berichtet die Polizei, war der 39 Jahre alte Fahrer des Wagens auf der K 7162 von Ringingen nach Killer unterwegs. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Wagen in einer Linkskurve ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er beschädigte zunächst einen Leitpfosten, rutschte dann in den Straßengraben und überschlug sich. Auf dem Dach blieb der BMW dann in einer Wiese liegen. Der 39-Jährige sowie ein mitfahrendes achtjähriges Kind konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.

Totalschaden von 30.000 Euro

Sie wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro entstanden sein. Er wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße zeitweise voll gesperrt werden.