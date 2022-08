Eine Autofahrerin hat am Montagmorgen einen Unfall nahe des Ortsausgangs von Wessingen gebaut.

Die Frau war in ihrem BMW Mini auf der Tübinger Straße in Wessingen in Richtung Zimmern unterwegs, als sie gegen halb zehn in der Linkskurve von der Fahrbahn abkam und in die Straße An der Bismarckhöhe ...