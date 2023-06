Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag am Hechinger Stadtrand in Richtung Sickingen.

Ein 44-Jähriger befuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Porsche den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Richtung Nierlochstraße. Dabei kam er bei der Kurvenfahrt mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum im Grünstreifen.

Frontairbags lösten aus

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 21.000 Euro. Der Porsche, an dem die Frontairbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden.