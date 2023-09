Auf der B32 zwischen Burladingen und Gauselfingen hatte sich am Samstagabend zunächst ein Unfall mit einem Wildtier ereignet.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme ereignete sich ein weiterer Unfall zwischen zwei hintereinander fahrenden Fahrzeugen. Die Lenker der Fahrzeuge hatten die Gefahrenstelle zu spät bemerkt.

Gefahrensituation zu spät bemerkt

Beide Unfälle ereigneten sich auf derselben Fahrspur in Richtung Gauselfingen. Die in diese Fahrtrichtung vorausfahrende 46-jährige Opel-Lenkerin bremste bei Erkennen der Unfallstelle ab, was für den hinter ihr fahrenden 18-jährigen Lenker eines Lkw Iveco so unvermittelt kam, dass dieser auf den Opel auffuhr.

Drei Personen verletzt

Das Auto der 46-Jährigen wurde hierdurch nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, prallte mit der rechten Front gegen die Leitplanke und drehte sich noch um etwa 180 Grad um die eigene Achse und blieb wenige Meter später stehen.

Die Autofahrerin sowie zwei der insgesamt sechs Insassen des Iveco wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Lkw und dem Opel wurde mit etwa 16.000 Euro beziffert.