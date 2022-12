Nachdem ein unbekannter Fahrzeugfüher am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf der B 463 bei Haigerloch Teile seiner Ladung verloren hat, ist es in der Folge zu einem Unfall gekommen. Das berichtet die Polizei.

Müllsäcke und Rad landen auf der Bundesstraße

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verlor ein bislang nicht bekannter Verkehrsteilnehmer mehrere Müllsäcke sowie ein Rad auf der Bundesstraße 463 bei Empfingen in Fahrtrichtung Haigerloch.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein nachfolgender Lastkraftwagen wurde durch das Rad getroffen, wodurch Sachschaden von etwa 2500 Euro entstand.

Das Polizeirevier in Horb hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07451/960 zu melden.