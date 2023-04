Am Morgen des Karfreitag gegen 5.45 Uhr kam der Fahrer eines BMW auf der Strecke von Hettingen in Richtung Gammertingen von der B32 ab, rutschte einen Abhang hinunter, überquerte eine Wiesenfläche, bis er schließlich in der Lauchert landete.

Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt

Dabei zog sich der 18-jährige Fahrer des 1er BMW sowie seine 16-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Der Schaden am BMW wird auf 20.000 Euro geschätzt. Zur Bergung des Wagens waren die Freiwillige Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und zirka 30 Einsatzkräfte, zur Versorgung der beiden Verletzten ein Notarzt und zwei Rettungswagen vor Ort.

Da bei dem Fahrer der Verdacht auf eine nicht unerhebliche Alkoholisierung und möglicherweise Beeinflussung durch Betäubungsmittel bestand, ließ die Polizei bei ihm eine Blutprobe entnehmen. Zusätzlich fanden die Beamten im Unfallauto Betäubungsmittel auf. Sie leiteten einschlägige Ermittlungsverfahren gegen die beiden Insassen ein, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen dauern an.