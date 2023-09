Ein schwerverletzter Motorradfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der B27 ereignet hat. Der 26-Jährige war gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Aprilia zunächst wohl auf dem Seitenstreifen der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass sich eine 22-jährige Mercedesfahrerin vor ihm auf dem Beschleunigungsstreifen befand, sodass er in deren Auto krachte.

Der Mann stürzte daraufhin von seinem Motorrad und kam nach mehreren Metern zum Liegen. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Aprilia wurde in der Folge abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 6.000 Euro geschätzt.