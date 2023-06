Waren- und Versandhäuser unter Beschuss: Trigema-Chef Wolfgang Grupp teilte in Oberhonnefeld kräftig aus. Der 81-jährige Textilunternehmer hielt im dortigen Kultur- und Jugendzentrum (Kuju) am Mittwoch einen Vortrag mit dem Titel „Unternehmertum und unternehmerische Verantwortung am Standort De...