Die Fans sind hin und weg: „Es war das Konzert meines Lebens. Selten soooo geheult, als ich die Band entdeckt habe!“ lautet ein begeisterter Kommentar auf dem Instagram-Profil von „Feine Sahne Fischfilet“. Eine andere Besucherin schreibt: „Was für ein unvergesslicher Abend. Wann erlebt man mal sowas?! Ich bin glückselig, es war der Hammer!!!“

Aus 300 Bewerbungen Jungingen herausgesucht

Für die Öffentlichkeit völlig überraschend sind die berühmten Punkrocker aus Mecklenburg-Vorpommern am Mittwochabend nach elfstündiger Fahrt in Jungingen im Killertal angekommen, um dort zum Start ihrer Promotour für ihr neues Album „Alles Glänzt“ das erste ihrer „Garagenkonzerte“ zu geben. 300 Fans hatten sich dafür beworben, Gastgeber zu sein. Die ersten Gewinner kamen aus dem Killertal.

Was „Feine Sahne Fischfilet“ an diesem sonnigen Sommerabend in Jungingen erwartete, war freilich keine Garage, sondern ein großer Garten mit Swimmingpool direkt neben dem örtlichen Skihang, und dort boten sie ein paar Dutzend Fans, was Sänger Jan „Monchi“ Gorkow „einen geilen Abriss“ nannte. Eine Stunde lang rockten die Ostdeutschen vor den handverlesenen Gästen und präsentierten die Songs aus dem neuen Album – inklusive Stage-Diving vom Balkon des Gastgeberhauses herab.

„Danke für dieses traumhafte Konzert“

Und die Fans waren rundum begeistert. Noch eine Instagram-Reaktion aus Teilnehmerkreisen: „Das war der beste Abend überhaupt! Danke für dieses traumhafte Konzert.“