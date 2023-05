Der Gummiball muss in den Korb auf dem Beckenboden: Darum geht es beim Unterwasserrugby. Der Tauchclub Hechingen veranstaltet am 17. und 18. Juni im Hechinger Hallenbad die offenen deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaften in dieser exotisch anmutenden Sportart. © Foto: Privatfoto