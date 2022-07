In Teilen der Stadt Hechingen, unter anderem in Weilheim und in Jungingen ist der Strom inzwischen zurückgekehrt. Wie Bürgermeiser Philipp Hahn gegenüber der HZ sagte, sei es durch Umschaltungen gelungen, die Versorgung in diesen Bereichen wieder herzustellen.

Oberstadt weiter ohne Strom

