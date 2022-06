An den Burladinger Tankstellen herrscht Betrieb, sie waren/sind die billigsten im Umkreis (Preise siehe unten; ohne Gewähr!). Das ist gut! Auch für die übrige Wirtschaft! Mancher, der nach Feierabend anrollt, dreht angesichts der Warteschlange an den Zapfsäulen ab und geht erst einmal, was er zu...