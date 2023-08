Der Benefizveranstaltung vom Montag folgt am kommenden Sonntag eine Spendenwanderung, organisiert von der Rangendinger Narrenzunft Jägi. Unter dem Motto „Gemeinsam für Marian“ will der Verein auf diesem Wege Gelder sammeln für den dreijährigen, an Krebs erkrankten Sohn seines stellvertretend...