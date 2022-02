Am Sonntag haben Gegner der Corona-Maßnahmen in Sigmaringen protestiert und teilweise versucht, bis zum Wohnhaus des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) in Laiz zu gelangen.

„Bei allem Verständnis für politische Meinungsäußerung, hier wird eine Grenze überschritten, die nichts mehr mit Demokratie zu tun hat und nur noch Angst und Schrecken verursachen soll“, sagt CDU-Politiker Thomas Bareiß in einem Statement.

Demonstranten gelangen nicht zum Wohnhaus

Die Polizei konnte Medienberichten zufolge verhindern, dass eine kleine Gruppe der insgesamt rund 60 Demonstranten die Absperrung der Straße umgehen konnten, die zum Privathaus des Regierungschefs führt. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

„Die Nachricht aus Sigmaringen macht mich persönlich betroffen. Das Ausmaß an persönlichen Anfeindungen wird immer unerträglicher“, sagt Bareiß. „Meine volle Solidarität gilt der ganzen Familie Kretschmann.“